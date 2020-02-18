كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تطالب "الصحة" العالمية بالحصول على حصيلة منفصلة عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت تايوان منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، على عدم "اختطافها" من جانب الصين، والحصول على حصيلة منفصلة عن ضحايا ومصابين فيروس كورونا الجديد، حيث تفرض المزيد من الدول قيودًا على سفر مواطنيها لأن وكالة الصحة تضمنت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين مع الصين فقط في المعركة التي اندلعت بعد تفشي المرض.

وقالت جوان أوو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي: "تايوان لا تحكمها الصين وبالتأكيد لا ينبغي أن توصف بأنها منطقة مصابة".

أبلغت تايوان عن 22 حالة فقط، مقابل رقم الصين الذي يتجاوز 72،400 حالة، لكن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي تشترك في تصنيف الوكالة للصين على أنها "عالية الخطورة"، حيث أن منظمة الصحة العالمية تعتبر تايوان جزءًا من الصين.

وأضافت: "نحن نحث منظمة الصحة العالمية على أن تكون مهنية ومحايدة: الابتعاد عن ادعاء الصين غير المعقول، لا يجب أن نُختطف من قبل الصين".

وأوضحت "أوو"، أن تايوان واصلت الضغط على إيطاليا لاستئناف الرحلات الجوية، مضيفًا، أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تصحح على الفور "ملصقها غير المناسب" للجزيرة.

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تايبيه بالفعل في حرب كلامية مع بكين بسبب استبعادها من منظمة الصحة العالمية،

بسبب اعتراضات الصين، التي تعتبر تايوان أراضيها الخاصة ومنعت عضوية الجزيرة في العديد من الهيئات الدولية.

وتقول تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي، إنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين - اسمها الرسمي - ولم تكن قط جزءًا من جمهورية الصين الشعبية.

تبنت بلدان مثل السلفادور ومنغوليا وجزر سليمان وفانواتو قيود سفر للقادمين الذين زاروا تايوان، في حين أن أكبر شركة طيران في الجزيرة مغطاة بحظر إيطالي على الرحلات الجوية من الصين.

سارعت تايوان للدبلوماسيين في جميع أنحاء العالم لضمان عدم قطع رحلات أكثر بسبب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

في نجاح دبلوماسي نادر، تمكنت تايوان من حمل فيتنام على رفع حظر الطيران هذا الشهر. وفي الأسبوع الماضي، رفعت الفلبين حظرًا على سفر الزوار من تايوان لفرض الحد من انتشار الفيروس.