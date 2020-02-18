كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يراقب منع وصول الأسلحة إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الاتحاد الأوروبي مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، على الرغم من اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين.

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وستشمل مهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة، نشر سفن وتنفيذ عمليات جوية مع احتمال نشر قوات برية، وستركّز على شرق المتوسط حيث تعبر الأسلحة في طريقها إلى ليبيا.

وتعاني ليبيا من الاضطرابات بعد موافقة البرلمان التركي إرسال قوات ومرتزقة سوريين لدعم ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ونهب ثروات البلاد.