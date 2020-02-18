كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاصفة دينيس تدمر ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أسبوع واحد من العاصفة سبين التي اجتاحت شمال ألمانيا، اجتاحت العاصفة دنيس، التي تحمل اسم فيكتوريا في ألمانيا، أنحاء البلاد، مما تسبب في حوادث.

وصرحت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) إن سرعة الرياح تصل إلى 172 كيلومتر في الساعة (107 ميل في الساعة).

وأُصيب العديد من الأشخاص في حوادث مرتبطة بالعواصف، غالبًا ما كانت تنطوي على أشكال من النقل والأشجار الساقطة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن. حسبما ذكرت الإذاعة الألمانية دويتشة فيلة.

ووقع أخطر حادث في تريبستادت، وهي بلدة تقع على الحدود الألمانية مع فرنسا بالقرب من كايزرسلاوترن. وأصيب سبعة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و47 عامًا، بعد اصطدام رجل يقود مركبة بشجرة سقطت بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق)، وفقًا لشرطة الولاية.

وأصيبت سيدة تبلغ من العمر 33 عامًا بجروح طفيفة بعد أن تسببت عاصفة من الرياح في قيادتها في حفرة في شنفردينجن، وهي بلدة في ولاية سكسونيا السفلى بين بريمن وهامبورغ.

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وفي وقت لاحق، أصيبت سيدة تبلغ من العمر 21 عامًا، وراكبة تبلغ من العمر 20 عامًا بجروح عندما اصطدمت المرأة بشجرة سقطت في غابة غوسترو، بالقرب من مدينة روستوك الشمالية الشرقية.

وأعلن مكتب الأرصاد في بيان صحفي "على الرغم من أن الطقس القاسي المرتبط بالعاصفة دنيس قد مر، إلا أن الطقس الرطب والعاصف سيأتي هذا الأسبوع".

وتم تسجيل 594 تحذيرًا من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد، وطُلب من بعض سكان ويلز إخلاء منازلهم في غضون 48 ساعة. ونشرت بريطانيا الجيش للمساعدة في التعامل مع الرياح العاتية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه يتوقع "زخات ثلجية" اليوم الثلاثاء، مع توقع بعض الثلوج في المناطق المرتفعة. كما تم توقع "أمطار ورياح قوية بشكل متزايد" يوم الأربعاء.

