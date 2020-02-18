كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين: سنتلقى طلبات إعفاءات جمركية لمنتجات من الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الثلاثاء، أن إعفاءات التعريفة الجمركية الممنوحة للمستوردين للبضائع الأمريكية المؤهلة ستكون سارية لمدة عام.

وحسبما قالت السلطات، اليوم: "ستبدأ بكين في تلقي طلبات إعفاءات جمركية لـ 696 منتجًا من الولايات المتحدة، بما في ذلك المعدات الطبية والنفط الخام ولحم الخنزير ولحم البقر وفول الصويا، اعتبارًا من 2 مارس"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وتأتي هذه الأخبار بعد شهر من توقيع الولايات المتحدة والصين على اتفاقية المرحلة الأولى بشأن اتفاق تجاري أوسع في واشنطن، مما يمهد الطريق لإنهاء حرب التعريفة الجمركية التي أضرت بالاقتصادين منذ عام 2018.

Advertisements

تنص الصفقة على أن بكين ستشتري نحو 200 مليار دولار من السلع الأمريكية، بما في ذلك 75 مليار دولار من المنتجات المصنعة.

وكما ورد، من شأن هذا الاتفاق أن يوقف الصراع التجاري الذي اندلع في يونيو 2018، عندما فرض الرئيس دونالد ترامب الجولة الأولى من التعريفات الجمركية على بكين، مما تسبب في ثأر عيني.

ووفقًا للمعلومات الحديثة، طبقت إدارة "ترامب" تعريفة إضافية على منتجات صينية بقيمة 550 مليار دولار، في حين فرضت بكين بدورها رسومًا على البضائع الأمريكية بقيمة 185 مليار دولار.