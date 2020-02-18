كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة يونهاب للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الكورية الجنوبية أعلنت عن إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31.

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وقال مركز تدابير الحجر الصحي بكوريا الجنوبية، إنه تم تسجيل إصابة كورية جنوبية، لم يسبق لها السفر إلى الخارج، بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت الوكالة الجنوبية، أن نتيجة الفحوصات على المريضة أظهرت إصابتها بالفيروس في المركز الصحي في منطقة سوسونغ في ديغو، نحو 300 كيلومتراً جنوب سيؤول.