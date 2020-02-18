اليوم الثلاثاء.. النطق بالحكم الاستئنافي في حق المعتقل “مول الكاسكيطة”

تتجه الأنظار، بعد زوال اليوم الثلاثاء، إلى محكمة الإستئناف في مدينة سطات، إذ من المرتقب النطق بالحكم الاستئنافي في ملف “البودكاستر” محمد السكاكي، الملقب بـ”مول الكاسكيطة”، بعد أن قررت المحكمة المذكورة إدخال الملف إلى المداولة، يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات، قد أدانت “مول الكاسكيطة” بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية نشره لفيديو، ووجهت لهم تهم “الإساءة إلى الملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قال في شهر دجنبر الماضي، إن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على “يوتيوب” تتناول مواضيع تثير الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة، وهو البلاغ الذي أثار جدلا كبيرا.

وسبق أن تعرّض الـ”بودكاستر” محمد سكاكي للاعتقال والمحاكمة بتهمة “إهانة موظف عمومي” والدعوة إلى “تظاهرة غير مرخصة”.