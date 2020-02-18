طقس الثلاثاء.. بارد في المرتفعات ومستقر في باقي المناطق نقطة نظام.. باب سبتة بسبب “حادثة القميص”.. الوداد يلحق المترجي بفريق الأمل حتى نهاية الموسم

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