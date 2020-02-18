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طقس الثلاثاء.. بارد في المرتفعات ومستقر في باقي المناطق

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الطقس

طقس الثلاثاء.. بارد في المرتفعات ومستقر في باقي المناطق

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