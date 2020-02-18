"تسريبات تقنية" تكشف مزايا هاتف آيفون 12 القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يزال موعد طرح هاتف "آيفون 12" بعيدًا عن الأنظار، ولكن تسريبات رقمية كشفت عن الخصائص المرتقبة للجهاز.

وبحسب موقع "فوربس" فإن هاتف "آيفون 12" سيشهد تغييرًا لافتًا على مستوى التصميم، والسبب هو أن الجهاز سيدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات.

وأورد المصدر أن شركة "آبل" تخلت عن الهوائي "antenna" المسؤول عن شبكة الجيل الخامس الذي قدمته شركة "كوالكوم" بسبب حجمه الضخم الذي لا يناسب التصميم الجديد.

ومن المحتمل أن يجري طرح الجهاز بأحجام مختلفة، على أن يكون الأصغر في حدود 6.1 بوصات، إضافة على الاعتماد على شاشة "أوليد" وأخرى من طراز "إل سي دي"، أما أفضل هاتف فسيصل حجمه إلى 6.7 بوصات وسيكون بشاشة (OLED).

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وإن أهمّ ما يُميّز شاشات OLED) هو التّباين العالي الذي يُمكنها عرضه،إلى جانب كونها شاشة صديقة للبيئة، فالتّباين هو الفرق بين المناطق السّاطعة والمُعتمة، وفضلاً عن أنّ شاشات( OLED) قادرة على تأمين سطوع عالٍ إلّا أنّ الأهم هو قدرتها على عرض سواد مطلق ومثالي، وذلك كون كُل بيكسل يضيء ذاتيًّا.

ويرتقب أن يتم تعزيز كاميرا هاتف "آيفون 12" بكاميرات (ToF) المتطورة، لكن الأمر لن يشمل كافة الموديلات، وتتيح كاميرا (TOF) للهواتف الذكية أن ترصد الكائنات أو المجسمات، من خلال إطلاق نبضات ضوئية وتقدير الوقت الذي تستغرقه للعودة.

وتساهم هذه العملية في تمييز أفضل للوجوه، فضلا عن إمكانية تجميل الصور وإحداث صور مجسمة أكثر قربا من الواقع.