سولسكاير: سباق التأهل لدوري الأبطال سيكون صعبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب مانشستر يونايتد، سعادته بعد فوز فريقه على نظيره تشيلسي بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر سولسكاير، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد حافظنا على نظافة شباكنا، ونتحسن على المستوى الدفاعي، وسجلنا هدفين جيدين للغاية.. سُعداء جدًا".

وأضاف "أحيانا يستغرق الأمر بعض الوقت لهز شباك الخصم، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل، حيث ظهرنا مرهقين بعض الشيء في الشوط الأول".

وتابع "الأداء الفردي يكون جيدا في بعض الأحيان، لكن في الشوط الأول كنا سلبيين للغاية، وارتكبنا أخطاء فنية، وكان الهدف رائعًا".

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وزاد "مارسيال طلب الكرة في العديد من المرات داخل المنطقة.. وكان لدينا أزمة مستمرة مع هاري وتسديداته الرأسية، والوقت قد حان للتسجيل".

واستكمل "أعتقد أنه تم دفع فريد، وهاري لا يستحق البطاقة الحمراء، فهو كان يحمي نفسه فقط من اللاعب الذي كان بجانبه".

واستطرد "هذا الفوز يمنحنا الثقة، وسيكون السباق للتأهل إلى دوري الأبطال صعبًا، ولن نحصل على مساعدة أي شخص".

وختم "لا أستطيع أن أفهم لماذا لم نلعب السبت؟ لكن سيتعين علينا أن نرهق أنفسنا ونلعب مرة أخرى".