- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزام الامني تنتشر بشكل مكثف في العاصمة عدن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
قال شهود عيان في العاصمة عند ان قوات تابعة للحزام الامني والوية الدعم والاسناد انتشرت بشكل مكثف صباح اليوم بالعاصمة عدن.
وبحسب الشهود فان قوات الحزام الامني انتشرت في معظم مناطق عدن بشكل كبير.
واكد الشهود الى ان قوات الحزام الامني نصبت الكثير من نقاط التفتيش تحسبا لاي طارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الحزام الامني تنتشر بشكل مكثف في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.