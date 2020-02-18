شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزام الامني تنتشر بشكل مكثف في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 قال شهود عيان في العاصمة عند ان قوات تابعة للحزام الامني والوية الدعم والاسناد انتشرت بشكل مكثف صباح اليوم بالعاصمة عدن.

Advertisements وبحسب الشهود فان قوات الحزام الامني انتشرت في معظم مناطق عدن بشكل كبير. واكد الشهود الى ان قوات الحزام الامني نصبت الكثير من نقاط التفتيش تحسبا لاي طارئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الحزام الامني تنتشر بشكل مكثف في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.