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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجوف اليمنية: لا انتصارات للحوثيين بالمحافظة والمعارك في نطاق صنعاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
أكد محافظ الجوف اليمنية اللواء امين العكيمي، ان قوات الجيش تحقق انتصارات كبيرة على المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في مختلف المواقع والجبهات.
وأضاف العكيمي، في تصريح تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن معركة الجيش في نطاق محافظة صنعاء، ويخوض معاركا مع مسلحي جماعة الحوثي في السلسلة الجبلية جنوب غرب مديرية الغيل، وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة إداريا لمحافظة صنعاء، وفق تصريحات للواء العكيمي نشرها موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني.
وتابع "أن محافظة الجوف بخير وستظل كذلك بفضل تضحيات ابطال الجيش"، نافياً الانتصارات التي تروج لها المليشيا الحوثية والتي تغرر من خلالها اتباعها للزج بهم في أتون معارك خاسرة.
ودعا محافظ الجوف المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية ،الى الحفاظ على أبنائهم وان لا ينخدعوا بإعلام الميليشيا التي تسعى إلى جر ابنائهم الى محارقها في جبهات القتال.
وتشهد محافظة الجوف (شمال صنعاء) منذ أسابيع، معاركا عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، تتركز في مديريات الغيل، والمتون، وخب الشغف.
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