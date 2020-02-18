أب يقيد ابنه بالسلاسل ويضربه بقضبان حديدية.. صور

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قالت مصادر محلية في مديرية الريدة وقصيعر، بساحل حضرموت، أن مواطنا من أبناء محافظة ذمار قام بحبس ابنه ما يقارب ثلاثة أشهر وتقييده بالسلاسل والمداومة على ضربه بشكل يومي بعصي حديدية أدت لتشوه جسد الطفل.



وأضافت المصادر: "تمكّن الطفل وسيم ف ث ع المخوع الذي يبلغ 13 عاماً، أمس، من الفرار من بيت والده إلى منزل خاله في الريدة وقصيعر أيضاً، ليستعين خال الطفل بالشرطة من أجل كسر الأغلال من رجلي الطفل والذهاب به إلى المستشفى".

Advertisements

وبحسب المصادر، فقد استغل الوالد غياب زوجته التي تتواجد في صنعاء، لتعذيب ابنه وإخوته الثمانية، بحجة أنهم يسرقون المال من المتجر الذي يمتلكه، وعدم إطاعتهم لأوامره.