إعادة تشغيل طريق الضبة بساحل حضرموت

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعادت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بالتنسيق مع قيادة محور الضبة افتتاح طريق المنطقة الذي توقف مؤخرا للصيانة.



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وجرى يوم أمس، إعادة تشغيل طريق الضبة، بعد اعلان الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد.

من جانبهما، عبرت السلطة المحلية وقيادة المحور عن اعتذارهما من المواطنين، جراء أعمال الصيانة التي تسببت بخروج الطريق عن الخدمة خلال الفترة القصيرة الماضية.