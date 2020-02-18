شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعلن إصابة 32 من رعاياها على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 أعلنت كندا إصابة 32 من رعاياها على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في اليابان، بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "تورنتو ستار" عن باربارا هارفي، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية. وهناك 256 كنديا على متن السفينة السياحية المعروفة بـ"السفينة الموبوءة" بشكل إجمالي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء. Advertisements وتم نشر عدد من الخبراء والعاملين بالمجال الطبي لدعم عمليات الإجلاء من اليابان. وكان جرى فرض الحجر الصحي على السفينة في 4 فبراير/شباط الجاري، في ظل تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا. وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت، الثلاثاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد ارتفع إلى 1868 حالة.

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