شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور يحذر من تنامي دور قطر عبر حليفها الإصلاح في محافظة المهرة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 حذر المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم الثلاثاء، من تنامي الدور القطري في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن.

وكتب مسهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لطالما حذرنا من تنامي الدور القطري في محافظة المهرة. Advertisements وأضاف مسهور أن هذا الدور يعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات عبر قوات حزب الإصلاح المنتشرة في وادي حضرموت. والأسبوع الماضي أقدمت قبائل من المهرة على طرد القيادي الإصلاحي مختار الرحبي والشيخ القبلي الحريزي من استديو قناة المهرة.

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