المطيري تكتب عن الإصلاح ومن يحاولون الإساءة للعلاقات السعودية الإماراتية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال الكاتبة والباحثة السياسية الخليجية نورا المطيري، إن أي شخص يحاول أن يعبث بالعلاقات بين السعودية والإمارات، خائن بامتياز.



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وأضافت المطيري، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏أي شخص، دون استثناء، ومن كان يكن، ومن أي طرف كان، يفكر، أو يحاول، أو ينشر، أو يعبث، بالعلاقة بين السعودية والإمارات، في موضوع اليمن تحديدا، هو خائن بإمتياز".

وتابعت: "ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا.. أي شخص سيرفض هذا الحديث هو من مجموعة: الحوثية، الإخوان، المتنفعون، قطر، تركيا، إيران".