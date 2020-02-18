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المطيري تكتب عن الإصلاح ومن يحاولون الإساءة للعلاقات السعودية الإماراتية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال الكاتبة  والباحثة السياسية الخليجية نورا المطيري، إن أي شخص يحاول أن يعبث بالعلاقات بين السعودية والإمارات، خائن بامتياز.

 

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وأضافت المطيري، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏أي شخص، دون استثناء، ومن كان يكن، ومن أي طرف كان، يفكر، أو يحاول، أو ينشر، أو يعبث، بالعلاقة بين السعودية والإمارات، في موضوع اليمن تحديدا، هو خائن بإمتياز".

 

وتابعت: "ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا.. أي شخص سيرفض هذا الحديث هو من مجموعة: الحوثية، الإخوان، المتنفعون، قطر، تركيا، إيران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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