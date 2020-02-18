شكرا لقرائتكم خبر عن «بولتون»: إدارة ترامب تسعى لعرقلة نشر مذكراتي والان نبدء بالتفاصيل
وقال بولتون، أمس الاثنين، خلال كلمة ألقاها بجامعة دورهام في نورث كارولينا: "أتمنى ألا يتم وقف المذكرات.. إنها محاولة لكتابة التاريخ، وقد فعلت ذلك بأفضل ما أستطيع.. علينا أن نرى ما سيخرج من الرقابة".
وأضاف: "أقول أشياء في المذكرات عن ما قاله لي"، في إشارة إلى ترامب.
وقال إنه ليس بإمكانه الإجابة عن أي سؤال بشأن كوريا الشمالية؛ لأن تلك الامور تشملها المذكرات التي تخضع حاليا لمراجعة حكومية قبل النشر.
وكانت إدارة ترامب قد أثارت القلق بالفعل تجاه تلك المذكرات قائلة إنها تكشف عن معلومات سرية.
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