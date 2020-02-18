ذكريات غورباتشوف عن الحرب العالمية الثانية.. بالالايكا وخبر كاذب

كشف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن بعض ذكرياته خلال الحرب العالمية الثانية التي تضمنت آلة موسيقية "بالالايكا" هدية من والده الذي طالته شائعة وفاة خلال المعارك.

جاء ذلك خلال حديث مقتضب لوكالة "سبوتنيك" بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وكان ميخائيل غورباتشوف في العاشرة من عمره عندما داهمت الحرب وطنه باعتداء ألمانيا الفاشية على الاتحاد السوفيتي في عام 1941.

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وقال غورباتشوف إن أهالي قريته "بريفولنويه" شعروا بأن بلادهم في خطر عندما علموا أن "الألمان اعتدوا".

وفي اليوم نفسه، أي 22 يونيو/حزيران 1941، تم استدعاء الرجال للجيش، مضيفا: "تفجرت النساء بالبكاء، وكان المشهد مريعا".

وأوضح أن والده ذهب إلى جبهة القتال بعد أن انتهى موسم الحصاد، وأعطاه كوبا من "آيس كريم" وآلة موسيقية "بالالايكا"، وكان ذلك في الثالث من أغسطس/آب 1941.

وفي مايو/أيار 1944 تلقت عائلة غورباتشوف إخطارا بمقتل سيرغي أندرييفيتش غورباتشوف، ثم تلقت رسالة من غورباتشوف الأب أكد فيها أنه حي.