- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالثلاثاء 2020/2/18 11:25 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف
كشف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن بعض ذكرياته خلال الحرب العالمية الثانية التي تضمنت آلة موسيقية "بالالايكا" هدية من والده الذي طالته شائعة وفاة خلال المعارك.
جاء ذلك خلال حديث مقتضب لوكالة "سبوتنيك" بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
وكان ميخائيل غورباتشوف في العاشرة من عمره عندما داهمت الحرب وطنه باعتداء ألمانيا الفاشية على الاتحاد السوفيتي في عام 1941.
وقال غورباتشوف إن أهالي قريته "بريفولنويه" شعروا بأن بلادهم في خطر عندما علموا أن "الألمان اعتدوا".
وفي اليوم نفسه، أي 22 يونيو/حزيران 1941، تم استدعاء الرجال للجيش، مضيفا: "تفجرت النساء بالبكاء، وكان المشهد مريعا".
وأوضح أن والده ذهب إلى جبهة القتال بعد أن انتهى موسم الحصاد، وأعطاه كوبا من "آيس كريم" وآلة موسيقية "بالالايكا"، وكان ذلك في الثالث من أغسطس/آب 1941.
وفي مايو/أيار 1944 تلقت عائلة غورباتشوف إخطارا بمقتل سيرغي أندرييفيتش غورباتشوف، ثم تلقت رسالة من غورباتشوف الأب أكد فيها أنه حي.
كانت هذه تفاصيل خبر ذكريات غورباتشوف عن الحرب العالمية الثانية.. بالالايكا وخبر كاذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.