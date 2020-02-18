التلفزيون الصيني: وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بـ"فيروس كورونا"

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني عن وفاة مدير ​مستشفى​ رئيسي في مدينة ووهان، اليوم الثلاثاء، بسبب إصابته ب​فيروس كورونا​ الجديد.

وقال التلفزيون الصيني، في خبر عاجل، إن "لو تشي مينغ، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانغ، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قالت، في وقت سابق، إن "عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية يوم الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق".

وذكرت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد زاد 93 حالة ليرتفع العدد إلى 1789 شخصا يوم الاثنين. وأضافت اللجنة في موقعها الالكتروني، أن عدد حالات الإصابة بكورونا داخل الإقليم، وهو بؤرة انتشار الفيروس، ارتفع 1807 حالات يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59989 شخصا.