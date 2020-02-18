وزير سوداني: عمر البشير قد يحاكم أمام الجنائية الدولية في لاهاي

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أنه من الممكن إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام الجنائية الدولية أو أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان، مشيرا الى أن "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق، أشار محمد الحسن الأمين، محامي البشير، إلى أن "تسليم البشير للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني"، مشددا على أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.
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