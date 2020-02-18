سلطات كوريا الشمالية تؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا على أراضيها

أعلن مسؤول لجنة إرشاد صحة الشعب المركزية غير الدائمة في ​كوريا الشمالية​ أنه "لم تظهر أي حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد"، مشيدا بنتيجة تدابير السلطات الكورية الشمالية لمواجهة فيروس كورونا".

وفي مقال له تحت عنوان "الدعم المستمر للإجراءات الوقائية بدون تراخب ومتابعة الوضع لحظة بلحظة"، الذي نشر في صحيفة "رودونغ" المتحدثة بإسم ​حزب العمال​ الحاكم، أكد أنه "في حال اكتشاف حالة الإصابة، سيتحول نظام الحجر الصحي إلى نظام طوارئ، وبموجبه سيتم نشر القوى العاملة وأجهزة الحجر الصحي الطارئة حسب كل منطقة، مع وضع جميع الوسائل الممكنة"، داعيا الى "رفع مستوى تدابير الحجر الصحي بدون تراخي وأخذ الحيطة واليقظة في جميع القطاعات والوحدات"، مشيرا إلى أن "مسار انتقال الفيروس متنوع ولا يمكن التنبؤ به".