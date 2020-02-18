أعلن المدير العام بالوكالة لمجموعة "HSBC" نويل كوين في ​مقابلة​ مع شبكة "​بلومبرغ​" أن "المجموعة ستلغي 15 في المئة من وظائفها على مستوى ​العالم​ أي ما يساوي 35 ألف وظيفة، في إطار خطتها لخفض كبير للتكاليف"، موضحا أن "هدفنا هو تخفيض وظائفنا الحالية البالغ عدد 235 ألف وظيفة إلى 200 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام بالوكالة لمصرف HSBC: إلغاء 35 ألف وظيفة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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