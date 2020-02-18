مجلس الوزراء ذكر بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف ليل 28 – 29 آذار

أعلنت رئاسة ​مجلس الوزراء​ أنه عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، يُذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تقديم ​الساعة​ ساعة واحدة إعتبارا من منتصف ليل 28 – 29 آذار 2020 تاريخ بدء العمل ب​التوقيت الصيفي​.

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