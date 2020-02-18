كهرباء لبنان: ملف سرقة المازوت في معمل دير عمار ما يزال قيد المتابعة لدى القضاء المختص

علقت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان على ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة مادة الغاز اويل في معمل دير عمار الحراري، مشيرة الى أن "هذا أمر قديم يعود إلى شباط 2018"، معربة عن إستغرابها لـ"إعادة طرح هذا الموضوع بعد حوالي سنتين".
وذكرت المؤسسة أنها ردّت "بتاريخ 15/2/2018 على الموقع الذي نشر الخبر ، كما تم توضيح الموضوع عبر احدى القنوات التلفزيونية المحلية. وقد أوضحت المؤسسة حينها أن عملية سرقة المازوت في معمل دير عمار تم اكتشافها من قبل مستخدمي المؤسسة في المعمل، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة. فقد تقدم محامي المؤسسة، فور اكتشاف عملية السرقة، بدعوى شخصية مباشرة باسمها أمام قاضي التحقيق الأول في طرابلس سجلت تحت الرقم 28/2018، وحضر جلسة التحقيق مع المدعى عليهم بتاريخ 19/4/2018، ومن ثم صدرت مذكرات توقيف بحقهم، وتابع الملف مساره القضائي وهو حاليا ما يزال قيد المتابعة لدى محكمة الجنايات في الشمال"، متمنية على "المدونين الكرام الإحاطة بكل جوانب أي خبر ما قبل نشره تجنبا لإحداث بلبلة لدى الرأي العام".
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