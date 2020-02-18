الطقس غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط للأمطار في المناطق الداخلية

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط"
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيًا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و رياح ناشطة ليلاً. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئياً بالاجمال مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ م وما فوق خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية خلال الفترة الصباحية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الخميس:غائم جزئيًا يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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