ريفي: على لاريجاني أن يعرف أن لبنان دولة مستقلة لا محافظة إيرانية

توجه الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى رئيس مجلس الشوريى الإيراني ​علي لاريجاني​، قائلا: "على السيد لاريجاني أن يعرف أن ​لبنان​ دولة مستقلة لا محافظة إيرانية وأن السلاح غير الشرعي لن يغير هويته".

وشدد ريفي على "أننا لن نكون تابعين لمحور ​طهران​ وعلى من يزور لبنان أن يحترم سيادته، فهذه الأرض تلفظ الغطرسة والإستكبار"، متسائلا: "هل سنسمع ردا على تجاوز لاريجاني من رئيسي ​الجمهورية​ و​الحكومة​؟ الصمت الرسمي مخجل".