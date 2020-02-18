ريفي: على لاريجاني أن يعرف أن لبنان دولة مستقلة لا محافظة إيرانية

توجه الوزير السابق أشرف ريفي، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى رئيس مجلس الشوريى الإيراني علي لاريجاني، قائلا: "على السيد لاريجاني أن يعرف أن لبنان دولة مستقلة لا محافظة إيرانية وأن السلاح غير الشرعي لن يغير هويته".
وشدد ريفي على "أننا لن نكون تابعين لمحور طهران وعلى من يزور لبنان أن يحترم سيادته، فهذه الأرض تلفظ الغطرسة والإستكبار"، متسائلا: "هل سنسمع ردا على تجاوز لاريجاني من رئيسي الجمهورية والحكومة؟ الصمت الرسمي مخجل".
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