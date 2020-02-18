افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأنه "يسمع من حين لآخر دوي إنفجارات ضخمة في عمق مزارع شبعا يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي حاصبيا والعرقوب دون أن يعرف مصدرها".
ومن المرجح بحسب المصادر ان تكون ناجمة عن تدربيات عسكرية اسرائيلية في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع دوي إنفجارات بعمق مزارع شبعا ومن المرجح أنها ناجمة عن تدريبات إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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