النشرة: سماع دوي إنفجارات بعمق مزارع شبعا ومن المرجح أنها ناجمة عن تدريبات إسرائيلية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "يسمع من حين لآخر دوي إنفجارات ضخمة في عمق ​مزارع شبعا​ يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي حاصبيا و​العرقوب​ دون أن يعرف مصدرها".

ومن المرجح بحسب المصادر ان تكون ناجمة عن تدربيات عسكرية اسرائيلية في المنطقة.