نقيب الصيارفة: لم نستطع الإلتزام بتحديد سعر صرف الدولار بسبب المضاربة والتطبيقات التي تتلاعب بالسوق

أوضح نقيب الصيارفة في ​لبنان​ محمود مراد، أنّ "نقابة الصيارفة بالتعوان مع حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ هي من حدّدت سعر صرف ​الدولار​ سابقًا عند 2000 ليرة لبنانية، إلّا أنّنا لم نستطع الإلتزام به لمدّة أسبوع حتّى بسبب المضاربة الّتي واجهتنا من قِبل الصيارفة غير الشرعيّين الموجودين على الطرقات وفي المنازل".

وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "التطبيقات الخاصة بالدولار تتلاعب بالسوق وتحدّد الأسعار، وتأثيرها مميت إذا لم يتّم وضع حدّ لها"، لافتًا إلى "أنّني اجتمعت أمس بالمدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، وقلت إنّ هذه التطبيقات تؤثّر سلبيًّا على التسعير".