ضاهر: كنا نطمح ان نكون سويسرا الشرق أصبحنا كرخانة الشرق

شدد النائب ​ميشال ضاهر​، على أنه سيعمل "من أجل إلغاء ​السرية المصرفية​ من النظام المصرفي اللبناني حيث انتفت الحاجة اليها. فبعدما كنا نطمح ان نكون ​سويسرا​ الشرق أصبحنا كرخانة الشرق. على ان يليها تطهير ​القضاء​ والبدء فوراً بتفعيل قانون من أين لك هذا. عندها فقط نستعيد ثقة الناس واستعادة ​الأموال المنهوبة​ من سارقيها".

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