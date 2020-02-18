كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية التقى الرئيس عون وأكد دعم بلاده للبنان

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كبير مستشاري ​وزارة الدفاع البريطانية​ لشؤون ​الشرق الاوسط​ الجنرال السير جون لوريمر، الذي أكّد ان بلاده ماضية في دعم ​لبنان​. إضغط للمزيد

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