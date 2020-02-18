لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "موازنة سنة 2020 لم تصدّق وفق الأصول حتّى تاريخه، ولم تصدر في ​الجريدة الرسمية​ لأسباب غير معروفة، وكأنّ كلّ الجهد الإستثنائي الّذي بذلته ​لجنة المال والموازنة​، والصعوبة الموصوفة الّتي رافقت إقرارها في الهيئة العامة، ما زالا بحاجة إلى تدقيق نوعي ما. عسى المانع خيرًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الموازنة لم تصدق وفق الأصول حتى تاريخه ولم تصدر بالجريدة الرسمية لأسباب غير معروفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.