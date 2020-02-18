النشرة: وفاة مواطن سبعيني وزوجته بعربصاليم بسبب حريق مدفأة على المازوت

افاد مراسل "الخليج 365" في النبطية، بأنه "شب بعيد منتصف ليل الاثنين - الثلثاء حريق في منزل المواطن ابراهيم العبد عند المدخل الجنوبي لبلدة عربصاليم، وعملت فرق من الدفاع المدني من مركز النبطية على إخماده وتسبب بوفاة العبد (سبعيني العمر) وزوجته انعام يونس وعملت سيارات اسعاف تابعة الصليب الاحمر اللبناني وإسعاف النبطية والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على نقل جثتهما الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية".
وأفيد ان الحريق سببه مدفأة على المازوت تسببت باشعال اثاث قربها وامتد الى محتويات المنزل.
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