النشرة: وفاة مواطن سبعيني وزوجته بعربصاليم بسبب حريق مدفأة على المازوت

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأنه "شب بعيد منتصف ليل الاثنين - الثلثاء حريق في منزل المواطن ابراهيم العبد عند المدخل الجنوبي لبلدة ​عربصاليم​، وعملت فرق من ​الدفاع المدني​ من مركز النبطية على إخماده وتسبب بوفاة العبد (سبعيني العمر) وزوجته انعام يونس وعملت سيارات اسعاف تابعة ​الصليب الاحمر اللبناني​ وإسعاف النبطية و​الهيئة الصحية الاسلامية​ و​كشافة الرسالة الاسلامية​ على نقل جثتهما الى ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ في النبطية".

وأفيد ان الحريق سببه مدفأة على ​المازوت​ تسببت باشعال اثاث قربها وامتد الى محتويات المنزل.

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