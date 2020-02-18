أكبر منظمة أميركية للكشافة تعلن إفلاسها

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نيويورك: أعلنت اكبر حركة للكشافة في الولايات المتحدة "بويز سكاوتس اوف اميركا" الثلاثاء إفلاسها على أثر سلسلة من الاتهامات باعتداءات جنسية أدت إلى محاكمات. وفي بيان نشر الثلاثاء، قالت المنظمة التي يبلغ عدد أعضائها 2,2 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و21 عاما أنها اختارت إجراءات إنقاذ لتتمكن من مواصلة نشاطها ومن إنشاء صندوق لدفع تعويضات لضحايا الاستغلال الجنسي.



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