سبعة قتلى و11 جريحا في انفجار شاحنة صغيرة في كولومبيا

بوغوتا: أعلنت السلطات الكولومبية مقتل سبعة أشخاص وجرح 11 آخرين في انفجار شاحنة صغيرة للنقل العام على طريق سريع في جنوب غرب البلاد، مستبعدة فرضية اعتداء.
وقال المسؤول العسكري الجنرال خورخي هويوس في مؤتمر صحافي إن الشاحنة الصغيرة انفجرت في روزاس في منطقة كوكا، مما تسبب بأضرار في آليات أخرى.
كانت هيئة "المدافع عن الشعب" تحدثت أولا في تغريدة على تويتر عن "اعتداء بسيارة مفخخة" مدينة هذا "العمل الوحشي والعشوائي". كما دان مكتب الأمم المتحدة المحلي لحقوق الإنسان هذا الانفجار. لكن القيادة العسكرية العليا الكولومبية نفت هذه الرواية.
وقال الجنرال هويوس من مدينة بوبايان في جنوب غرب البلاد "هذا ليس اعتداء. إنها آلية للنقل العام كانت متوجهة من باستو إلى كالي وانفجرت خلال سيرها". وأضاف الجنرال أن حريقا انتقل إلى السيارات التي كانت أمام الشاحنة الصغيرة وخلفها.
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