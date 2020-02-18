مؤسس أمازون يطلق صندوق تمويل بقيمة 10 مليارات دولار

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واشنطن: أعلن جيف بيزوس مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم الإثنين انه سيخصص 10 مليارات دولار لصندوق تمويل جديد لمكافحة التغير المناخي.

وقال بيزوس في منشور على حسابه في انستغرام الذي يتابعه 1,4 مليون شخص إن "صندوق بيزوس للأرض" سيعمل على "تمويل العلماء والناشطين والمنظمات غير الحكومية وأي مجهود يوفر إمكانية حفظ وحماية العالم الطبيعي".

واعتبر بيزوس الذي تقدر ثروته الصافية ب130 مليار دولار أن "التغيّر المناخي هو أكبر تهديد لكوكبنا".

وأضاف "أريد أن أعمل جنبا إلى جنب مع آخرين لتعزيز الطرق المعروفة واستكشاف طرق جديدة لمحاربة التأثير المدمر لتغيّر المناخ على هذا الكوكب الذي نتشاركه جميعنا".

وأشار بيزوس، الذي حافظ على مكانته كأغنى شخص في العالم على الرغم من فاتورة طلاقه المكلفة العام الماضي، أن مؤسسته الجديدة ستبدأ بتقديم المنح لأصحاب المشاريع هذا الصيف.

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وبيزوس الذي تعهد في سبتمبر الماضي بأن تصبح شركته امازون محايدة الكربون بحلول عام 2040، كشف ان شركته ستطلب 100 الف شاحنة كهربائية.

وكشف بيزوس عن تفاصيل قليلة حول المشروع في منشوره على انستغرام الذي لاقى ردود فعل ايجابية ساحقة.

وتعرضت شركة أمازون لانتقادات واسعة بسبب إنتاجها لكميات كبيرة من النفايات ناتجة عن غلافات المنتجات التي تقوم بتسليمها، إضافة الى انبعاثات أسطولها الضخم من الشاحنات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز انه لو انفق بيزوس العشرة مليارات الآن، فإنه سيحافظ على موقعه كأغنى شخص في العالم.

والأسبوع الماضي، نقلت وسائل اعلام أن بيزوس وافق على شراء منزل في بيفرلي هيلز كان قد بناه قطب السينما جاك وارنر في الثلاثينات لقاء 165 مليون دولار، وهو أعلى سعر يدفع لمنزل في كاليفورنيا.