شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" ترصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على "فيس بوك" لملاحقتهم قضائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، مضيفا أنه جارى مقاضاة منتحلى الصفة بعد تحرير محاضر ضدهم فى مباحث الإنترنت، لافتا إلى أن النقابة شكلت مرصدا إعلاميا لرصد منتحلى الصفة والكيانات الوهمية بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن المرصد يعمل بصفة يوميه في ملاحقة هؤلاء وأنه كلف الشئون القانونيه بالنقابة، لتحرير محضر ضد شخص يدعي إنه نقيب الاعلاميين بالدلتا.

وتابع نقيب الإعلاميين :" تم تحرير المحضر رقم 1665 لسنة 2020 ضد المدعو سيد الشاذلي، صفاء عمران محمد عمران، لادعائهم بوجود كيان وهمى تحت مسمى نقابة الإعلاميين وإصدار بطاقات ( كارنيهات ) تحمل صفة اعلامي، بطريق الاحتيال وإيهام الناس بوجود كيان غير نقابة الاعلاميين الصادرة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ ، و تقديم شكوي في مديرية أمن المنيا ضد هذا الكيان وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم أمام النيابة العامة بالمنيا".

كان الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قد أكد من قبل أن النقابة انتهت من مخاطبة الوزراء والمحافظين بشأن عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلى المهنة، وأن النقابة جاهزة لتلقى أى بلاغات موثقة من الزملاء ضد من يمارسون المهنة بشكل مخالف للقانون واللوائح المنظمة للعمل الصحفى، مضيفًا أن مواجهة هذه الظاهرة يحافظ على سلامة وصول المعلومة للقارئ وعلى التصدى للشائعات التى تهدد استقرار البلاد.

Advertisements

وأضاف رشوان أن النقابة بدأت إجراءات عديدة مؤخرًا لمواجهة تلك الظاهرة، كان أهمها تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية التى تعمل بشكل مخالف للقانون، كما تقدمت النقابة ببلاغات ضد عدد من منتحلى صفة صحفى، الذين ثبت مخالفتهم وتجاوزهم فى حق المهنة، خاصة وأن البعض استخرج محررات رسمية وبطاقة الرقم القومى مدون عليها مهنة صحفى ومحرر صحفى وإعلامى، مضيفًا أن انتحال المهنة قضية جنائية يعاقب عليها القانون.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن النقابة أرسلت من قبل إلى جميع الوزراء والمحافظين ومديرى الأمن بالمحافظات خطابات رسمية بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلى المهنة، وأن يقتصر التعامل فقط مع الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين والزملاء المتدربين "تحت التمرين"، الذين يعملون فى صحف ومواقع معترف بها، مؤكدًا أنه شكل لجنة جديدة من بعض الزملاء بمجلس النقابة بمتابعة هذا الملف الهام، ومتابعة شكاوى الزملاء بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن وسلامة المعلومة.