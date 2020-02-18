شكرا لقرائتكم خبر عن أمين 'الحرية المصرى": الأحزاب تداركت الانعزال عن الشارع بالحوارات المجتمعية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مهني، الأمين العام لحزب الحرية المصري، على أهمية الحوار المجتمعي بين القوي السياسية المختلفة والذي يجري الآن علي أكثر من اتجاه حول قوانين الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية، مما يسهم بشكل كبير في ترسيخ بيئة سياسية على أساس وقوام سليم.

وأضاف مهني، أن العملية السياسية شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الركود السياسي تسببت في انعزال وبعد الشباب عن المشاركة السياسية، وهو ما تداركته الأحزاب حول التحرك نحو الشارع المصري وإجراء حوار وتواصل مع الشباب.

وأشار مهني، إلي أن الحزب يعمل على تبادل الخبرات وإكساب المهارات المختلفة بين جيل الشباب وجيل كبار السن، وذلك لما يتمتع به الحزب من هيكل تنظيمي واسع يشمل جميع المحافظات، كما أنه يعتزم استكمال سلسله جلساته مع الشباب حول القوانين المنظمه للانتخابات بمختلف أمانات محافظات الجمهورية قبل الوصول بالشكل النهائي.

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وتابع الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن ما يجري من حوار مجتمعي خلال هذه الفترة، سيثري الحياة السياسية، ويخرج عدد من القوانين الشاملة التي تخدم الشارع المصري بجميع فئاته، وتشمل حفظ حق جميع الاطياف في طايتها.

يذكر أن تنسيقية شباب الاحزاب كانت قد عقدت لقاء مع حزب الحرية حول القوانين المنظمه للانتخابات، كما تعمل الاحزاب بما فيها الحرية ومستقبل وطن والوفد وغيرهم، وأيضا ائتلاف دعم مصر علي عقد سلسله من الاجتماعات لحسم موقفهم النهائي لشكل القوانين الانتخابيه من محليات ومجلس نواب ومجلس الشيوخ.