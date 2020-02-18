تبدأ 11 مساءً.. تعرف على التحويلات المروية الجديدة بعد إزالة كوبري الحلمية(خريطة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تُجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، ببعض التحويلات المرورية وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لإجراء أعمال إزالة لكوبري الحلمية وتنفيذ كوبري جديد بواقع ثلاث حارات مرورية.

وستقوم الإدارة بالبدء في تنفيذ تلك التحويلات اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 الجاري لمدة شهر، ويتطلب ذلك إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي: أولاً "القادم من مناطق كوبري التجنيد وميدان ابن الحكم تجاه ميدان المطرية يسلك المحاور الآتية "يميناً شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية فيسارًا شارع متحف المطرية فكوبري النعام فشارع الرشاد، وبعد ذلك الدخول يسارًا بشارع منية مطر ويمينًا لشارع ترعة الجبل ثم يميناً لشارع الحرية اتجاه المطرية، ومنه يساراً لشارع سليم ويميناً كوبري سنان فيميناً شارع الزيتون فيميناً شارع ترعة الجبل تجاه ميدان المطرية أو يساراً شارع ترعة الجبل تجاه السواح".

وتبدأ المرحلة الثانية من القادم من ميدان المطرية في اتجاه ميدان بن الحكم وكوبري التجنيد يسلك المحاور الآتية: "يميناً شارع المطرية فشارع السواح ومنه لكوبري الطاهرة.

وذلك على النحو الموضح بالصورة المُرفقة.

