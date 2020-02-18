طائرة رئاسية تتجه إلى اليابان لإجلاء مواطنين كوريين جنوبيين من سفينة خاضعة للحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

غادرت طائرة رئاسية كورية جنوبية متوجهة إلى اليابان لإجلاء 4 كوريين جنوبيين وزوجة يابانية لأحد الكوريين من السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما باليابان.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة الرئاسية إلى مطار هانيدا الدولي في اليابان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتغادر اليابان صباح يوم غد الأربعاء متوجهة إلى مطار كيمبو الدولي في سول، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ويقال إن موظفي الدعم مثل الفريق الطبي ومسؤولين في وزارة الخارجية، يستقلون الطائرة الرئاسية، حسب يونهاب.

يشار الى أن هناك 14 كوريًا جنوبيًا- تسعة ركاب وخمسة من أفراد الطاقم في السفينة السياحية ولم يصب أي منهم بالفيروس.