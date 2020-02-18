​في 17 تخصص.. تعرف على المنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تقريرا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول برامج المنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح التقرير أن هذه البرامج تشمل المنح الدراسية للدراسات الجامعية – برنامج المنح الدراسية للماجستير، برنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه، وتنوعت مجالات الدراسة المتاحة في هذه البرامج فتضمنت (الزراعة المستدامة – التعليم – التعليم من أجل التنمية المستدامة – تغير المناخ – الطاقة – المدن المستدامة – إدارة النفايات - مجالات العلوم الاجتماعية - الاقتصاد والتمويل والصيرفة الإسلامية - الابتكار وتنمية البنية التحتية - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية – الصحة - المياه والنظافة الصحية - التلوث بالبلاستيك والمواد البلاستيكية الدقيقة - التنوع البيولوجي - الكيمياء الخضراء - النمو السكاني).

وأكد التقرير أن هذه البرامج والمنح الدراسية، تعد جزءً مهمًا من المبادرات الإنمائية التي يقودها البنك لتشجيع التكنولوجيا وتبادل المعارف بين الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وهي مصمّمة لجذب الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات وبناء الكفاءات المناسبة اللازمة، لتمكين المجتمعات وتحقيق خطط التنمية الوطنية والعالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن هدف هذه البرامج هو توفير فرص تعليمية للطلاب الشباب المتفوقين في أدائهم الأكاديمي، في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، لكي يتابعوا دراساتهم لنيل شهادة دراسية من إحدى الجامعات العامة/الحكومية وتلقي تدريبًا في مجالات محدّدة لتمكين المجتمعات المحلية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الخماسي لرئيس البنك.

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وأفاد التقرير بأنه يمكن الاطلاع على شروط ومميزات هذه المنح وآليات تقديم الطلبات خلال الرابط التالي:

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وتطرق التقرير إلى آلية عمليةَ المراجعة والاختيار، من خلال لجنةُ اختيار دولية مستقلة مؤلفةٌ من أكاديميين يرأسها كبير مستشاري رئيس البنك للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتقيِّم لجنة الاختيار مؤهلات المترشحين وشروط أهليتهم وتتحقق من الأهمية العلمية والإنمائية لمجالات الدراسة المقترحة، وتقدّم اللجنة توصية بالاختيار النهائي لإدارة البنك للمصادقة على الاختيار ويكون قرارها نهائيًا.​