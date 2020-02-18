اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31 .

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم، تسجيل إصابة امرأة كورية جنوبية /61 عاما/ لم يسبق لها السفر الى الخارج، بفيروس كورونا الجديد.

وأظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت على المريضة أنها مصابة بالفيروس في المركز الصحي في منطقة سوسونج في ديجو /نحو 300 كيلومتر جنوب سول/.