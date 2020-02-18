موجودين على السفينة الموبوءة .. إصابة 14 أميركياً بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا المستجد بين حوالي 300 راكب أميركي وعائلاتهم تم إجلاؤهم عبر طائرتين من السفينة السياحية “دايموند برينساس” الخاضعة لحجر صحي في اليابان. وأوضحت في بيان أن هؤلاء الأشخاص عزلوا عن الركاب الآخرين في الطائرة التي نقلتهم.

وكان الركاب نزلوا من السفينة السياحية “دايموند برينساس” ويستعدون للعودة إلى الولايات المتحدة على متن طائرتين حين تم إبلاغ مسؤولين أميركيين بأن 14 منهم مصابون بالفيروس، كما أعلنت الخارجية الأميركية في بيان مشترك مع وزارة الصحة.

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حجر لأربعة أسابيع

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه “تم نقل هؤلاء الأشخاص بأكثر طريقة آمنة إلى منطقة متخصصة على متن طائرة الإجلاء لعزلهم بشكل يتوافق مع البروتوكولات المرعية”. وأضافت “خلال الرحلات، سيتواصل عزل هؤلاء الأشخاص عن الركاب الآخرين”.

يذكر أنه عقب وصول الطائرتين إلى الولايات المتحدة، سيخضع جميع الركاب لأربعة عشر يومًا أخرى من الحجر الصحي في المنشآت العسكرية، وهذا يعني أنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة أربعة أسابيع تقريبًا.