كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصف تركي يستهدف القوات الكردية في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا وفصائل سورية موالية لها، قصفت مواقع انتشار القوات الكردية في الشمال السوري، فيما يبدو تمهيدا "لأمر ما".

وبحسب المرصد السوري، تجدد القصف التركي على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه في شمالي محافظة حلب، تقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.

وقصفت الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة، قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي.

Advertisements

وتواصل تركيا والفصائل الموالية، استفزاز الأكراد على ما يبدو، لكن لم يتضح الهدف من وراء هذا الأمر، وحاولت حاولت قبل أيام التقدم إلى المناطق الكردية، لكن محاولتها باءت بالفشل.