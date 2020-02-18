كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن وفاة مدير مستشفى في ووهان بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التلفزيون الصيني، إن رئيس مستشفى رئيسي في مدينة ووهان بوسط الصين، مركز لتفشي فيروس كورونا، توفي متأثرا بالمرض اليوم الثلاثاء ليصبح ثاني طبيب صيني بارز يتوفي بسبب الفيروس، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقد توفى ليو تشى مينغ مدير مستشفى ووهان وو تشانغ فى الساعة 10:30 صباحا.

في وقت سابق من هذا الشهر، اقام الملايين في الصين حدادًا على وفاة لي وين ليانغ، وهو الطبيب الذي تم توبيخه من قبل لإصدار تحذير مبكر بشأن فيروس كورونا.

يناضل عشرات الآلاف من العاملين في المجال الطبي لاحتواء انتشار فيروس كورونا، الذي يعتقد أنه ظهر لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

كما في حالة وفاة "لي"، كان هناك تشويش على شبكة الإنترنت الصينية حول حالة "ليو" ليلة الاثنين.

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في ليلة الاثنين، كتب قسم الدعاية للحزب الشيوعي في لجنة الصحة في هوبي في مقال نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن "ليو" قد مات. لكنه قال في منشور لاحق أن "ليو" ما زال على قيد الحياة.

وقالت اللجنة في المنشور الثاني "وفقا لأقارب ليو، لا يزال المستشفى يبذل قصارى جهده لإنقاذه"، مضيفة أن المعلومات الخاطئة السابقة كانت من صديق حميم لليو لم يكن على علم بالوضع الأخير. ولم تنشر أي رسالة منذ إعلان التلفزيون الحكومي وفاة ليو صباح الثلاثاء.

اتهمت بكين بالتستر على مدى كامل تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في عام 2003. في اندلاع فيروس كورونا الحالي، دعت بكين إلى الشفافية.

قال مسؤول صحي صيني بارز يوم الجمعة إنه أصيب 1716 من العاملين بالمجال الطبي بفيروس كورونا وتوفي ستة منهم.

