منظمة الصحة العالمية تعلن معارضتها تعليق رحلات السفن السياحية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، معارضتها تعليق رحلات السفن السياحية، مشيرةً إلى أن كل التدابير المماثلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ليست ضرورية.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، لصحفيين، إن "التدابير يجب أن تكون متناسبة مع الوضع ومتخذة بناء على أدلة وعناصر الصحة العامة، إن اتخاذ تدابير على نطاق عام يمكن ألا يكون مفيدا"، مشيراً إلى أن "انعدام الخطر هو أمر غير موجود".

وبحسب المدير العام للمنظمة، "يبدو أن الفيروس ليس قاتلاً كفيروسات أخرى من نوع كورونا خصوصا السارس والميرس".

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وقال مدير دائرة الحالات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين: "يصيب هذا الوباء نسبة صغيرة جداً من الناس، وإذا وجب علينا وقف كل رحلات السفن السياحية في العالم تحسباً لاحتمال حصول تفاعل مع مسببات مرض محتملة، فأين سنتوقف؟".

ويأتي هذا النداء فيما تبحث الشركة المشغلة للسفينة السياحية الأمريكية "ويستردام" عن مئات المسافرين الذين سُمح لهم بالنزول الأسبوع الماضي في كمبوديا، وذلك بعدما ثبتت إصابة إحدى ركابها.

ولا يزال ركاب سفينة "دايموند برنسيس" يخضعون لحجر صحي في اليابان في حين لا يتوقف عدد الإصابات بالوباء عن الارتفاع في صفوف ركاب السفينة.