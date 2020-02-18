حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18 فبراير 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



حركة الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 08:01 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 15:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:25 .

أما في بحر عمانف يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 19:38 والمد الثاني عند 06:04 والجزر الاول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 32 15 75 25 دبي 32 18 65 20 الشارقة 32 13 70 20 عجمان 31 17 75 25 أم القيوين 32 13 80 25 رأس الخيمة 29 15 75 20 الفجيرة 27 17 70 30 العين 32 15 55 15 ليوا 33 15 80 15 الرويس 30 14 75 25 السلع 31 14 70 25 دلما 26 16 75 35 طنب الكبرى 25 15 80 40 طنب الصغرى 25 15 80 40 أبو موسى 25 15 80 40 .