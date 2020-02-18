مصر تطالب بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي في طرابلس

الثلاثاء 18 فبراير 2020

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي ليشمل كل أطياف الشعب الليبي، وإعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا.



جاء ذلك خلال مشاركة شكري في اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا وممثلين لمنظمات دولية في مؤتمر ميونيخ للأمن، لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبي حسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

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وحسب بيان للخارجية المصرية، حذر شكري من "محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها بجنيف في 26 فبراير(شباط) الجاري".

وطالب شكري بـ"موقف حاسم للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء الصراع القائم، ومحاولتها نسف أي جهود للتوصل لحل سلمي للأزمة ينهي معاناة الشعب الليبي.