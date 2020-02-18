- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. الدكتور محمد عثمان الخشت يعلن موعد نتائج كلية التجارة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن النسب التي تم عرضها بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2019 – 2020، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية.
وأضاف "الخشت"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم إعلان الكثير من النتائج في معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، معلنا أنه باق جزء في المراجعة حتى نتأكد من تطبيق قواعد العدالة، وعدم ظلم أي طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالي.
وكشف رئيس جامعة القاهرة، لطلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة (جميع الشعب)، أنه بعد ساعتين سيتم إعلان نتائج سنة أولى تجارة، والمتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2%، وباقي الدفعات تباعًا كل 24 ساعة إعلان فرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. الدكتور محمد عثمان الخشت يعلن موعد نتائج كلية التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.