طهران تشهد انقطاعات متكررة بالكهرباء

الثلاثاء 18 فبراير 2020

وسط اشتداد برودة الطقس في إيران، أعلنت وزارة الطاقة فصل التيار الكهربائي اضطراريا، بسبب ما قالت إنها خطوة تستهدف توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية داخل البلاد.



وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير بنسختها الفارسية، الإثنين، أن بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران؛ مثل شارع الثورة، وطهران بارس، وسعادت آباد، ودلاوران، شهدت انقطاعات متكررة بالكهرباء دون إخطار مسبق للسكان على مدار اليومين الماضيين.

وأقر الناطق باسم وزارة الطاقة الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي بانخفاض في ضخ كميات الغاز إلى عدد من محطات الطاقة داخل بلاده مؤخرا.

ويشكو سكان كثير من مناطق طهران بسبب الإحساس ببرودة الطقس لأن مبانيها متصلة بأنظمة تدفئة عامة تفصل ذاتيا مع انقطاع الكهرباء.

وقالت ترانة، تسكن بطهران في إشارة إلى الظروف السياسية الحالية لبلادها، إن "محطات الطاقة ليس بها الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وهم يريدون قتال العالم"، حسب التقرير.

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وكشفت برستو، تعيش بمنطقة طهران بارس في شرق طهران، أن انقطاعا في خدمة مياه الشرب تزامن كذلك مع انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلنت سلطات طهران منذ العام قبل الماضي، تدابير وقائية لمواجهة نقص في التغذية الكهربائية، ودعت الناس إلى توفير الطاقة بعد تعديل ساعات العمل في الإدارات الحكومية وتقنين التيار الكهربائي عبر الأحياء.

ودفع تدهور الاقتصاد وهبوط سعر صرف الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي، نظام طهران إلى تنفيذ عمليات تقشف واسعة بمختلف القطاعات، أبرزها الكهرباء، والصحة.

ودعت وزارة الطاقة الإيرانية المستهلكين إلى الاستفادة من الضوء الطبيعي، وإيقاف تشغيل المصابيح الإضافية، وضبط التدفئة في درجات حرارة مناسبة، وارتداء الملابس الدافئة في المنزل، وتجنب فقد الطاقة باعتبارها طرق بسيطة بهدف التغلب على هذه الظروف.

وتعاني مناطق واسعة من إيران حاليا من ارتفاع معدلات ساعات انقطاع التيار الكهربائي من بينها العاصمة طهران ومدن كبرى مثل مشهد.