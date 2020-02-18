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شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 18 مليون أستراليًا تضرروا من حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل
وأتت حرائق الغابات في أنحاء البلاد على أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي منذ سبتمبر.
وكشفت الدراسة أن 14% ممن تم استطلاع آراؤهم قد تأثروا بشكل مباشر بالحرائق، ما يعني أن ممتلكاتهم قد فقدت أو تضررت أو هددتها النيران أو تم نصحهم بإخلاء أماكنهم.
وأشار نحو 78% إلى تأثرهم بشكل غير مباشر، إما عن طريق الدخان أو اضطرارهم إلى إلغاء خطط السفر أو شعورهم بالقلق بسبب النيران، وتمثل هذه النسبة ما يقدر بأكثر من 18 مليون شخص.
كما كشفت الدراسة التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية عن أن استجابة الحكومة الاتحادية لحرائق الغابات قد أضرت بشعبية رئيس الوزراء سكوت موريسون.
وقال نصف من تم استطلاع آرائهم أيضا إن البيئة هي القضية الأكثر أهمية أو الثانية بالنسبة لأستراليا.
وشملت الدراسة أكثر من ثلاثة آلاف شخص على مدار أسبوعين بداية يناير.
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